Tesla начала строить «бункерный» ЦОД для суперкомпьютера Dojo

Суперкомпьютер Dojo основан на заказной архитектуре чипов Dojo D1, и Tesla инвестировала в него значительные средства. В июле Илон Маск объявил, что компания потратит на Dojo более 1 млрд долларов. Эта сумма покрывает расходы на аппаратное обеспечение, инфраструктуру, исследования и разработки.

Tesla активно занимается укреплением своих вычислительных возможностей, которые имеют решающее значение для реализации ее амбиций в области автономного вождения. Новый центр обработки данных в Остине будет играть ключевую роль в технологическом прогрессе Tesla и, возможно, поможет компании выйти на другие направления деятельности, такие как предоставление облачных ресурсов сторонним компаниям. Однако конкретные подробности о центре обработки данных пока не разглашаются.