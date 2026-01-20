Tesla возобновила разработку суперкомпьютера Dojo 3 на собственных процессорах

По его словам, всё стало возможным благодаря тому, что новый чип AI5 уже готов и работает стабильно. Теперь Tesla набирает инженеров. Они будут помогать создавать «одни из самых массовых и мощных чипов для ИИ».

Маск также рассказал о планах по развитию этих чипов. Чип AI4, по его словам, позволит автомобилям ездить безопаснее человека. AI5 должен сделать машины «почти идеальными» и улучшить работу человекоподобного робота Optimus. Следующее поколение — AI6 — будет использоваться в роботах и центрах обработки данных. А чипы AI7 и Dojo 3 планируют применять для космических задач.

В 2024 году Маск говорил, что компания отходит от этого проекта, чтобы не распылять ресурсы на разные технологии. Он предполагал, что для обучения ИИ будет достаточно объединить много чипов AI5 и AI6.