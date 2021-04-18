ferra.ru
Компьютеры
Сегодня в 13:17

Тест показал, что важнее для игрового компьютера — процессор или видеокарта

Тестировали в играх
Автор издания Overclockers проверил производительность систем с мощной видеокартой и слабым процессором, а также их противоположностей. Тест показал, что всё-таки важнее для игрового компьютера — процессор или видеокарта.

Конфигурации тестировали в играх: Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered, Project Cars 3, Total War Saga: Troy, Watch Dogs Legion.

Overclockers

Автор пришёл к выводу, что связки с производительными видеокартами были мощнее связок с производительными процессорами. То есть для игрового компьютера видеокарта всё же важнее. Правда, обнаружилась закономерность: чем мощнее был процессор, тем больше он «прокачивал» производительность видеокарты. Впрочем, это правило работало для моделей NVIDIA, но не для AMD.

Ещё один любопытный вывод: связки с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее связок со слабой видеокартой и мощным процессором в играх Cyberpunk 2077 и Total War Saga: Troy.

Также автор отметил, что младших моделей процессоров Core i3-10320 и Ryzen 5 3500X вполне достаточно для современного игрового компьютера.