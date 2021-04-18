Тест показал, что важнее для игрового компьютера — процессор или видеокарта

Автор пришёл к выводу, что связки с производительными видеокартами были мощнее связок с производительными процессорами. То есть для игрового компьютера видеокарта всё же важнее. Правда, обнаружилась закономерность: чем мощнее был процессор, тем больше он «прокачивал» производительность видеокарты. Впрочем, это правило работало для моделей NVIDIA, но не для AMD.

Ещё один любопытный вывод: связки с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее связок со слабой видеокартой и мощным процессором в играх Cyberpunk 2077 и Total War Saga: Troy.

Также автор отметил, что младших моделей процессоров Core i3-10320 и Ryzen 5 3500X вполне достаточно для современного игрового компьютера.