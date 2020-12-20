Тест показал, сколько памяти видеокарты нужно для новых компьютерных игр

Целью тестов было узнать процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Этот показатель поможет понять, насколько сильно влияет объём видеопамяти на производительность видеокарт.

В тесте участвовали игры Crysis Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project Cars 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Total War Saga: Troy. Что касается видеокарт, то тестировали модели GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ, GeForce RTX 2060 6 ГБ и GeForce GTX 1650 Super 4 ГБ. Автор заявил, что их производительность условно близка.

Автор теста комментариев не дал, но по диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в играх видно, что в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440 производительность уменьшалась не сильно. В разрешениях 3440 х 1440 и 3840 х 2160 падение производительности моделей с памятью менее 6 ГБ было заметнее, чем у остальных.