Тесты AMD Ryzen 7000 не показали разницы в скорости между DDR5-6200 и DDR5-7400

Обновленный BIOS обещает расширенную поддержку памяти DDR5 и возможности разгона, причем тактовые частоты могут превышать DDR5-9000. Однако тесты, проведенные Quasarzone, показали, что более высокая скорость работы памяти на деле не привела к повышению игровой производительности. Они использовали пару модулей DDR5 DIMM KLEVV в двух конфигурациях: DDR5-6200 в режиме 1:1 и DDR5-7400 в режиме 1:2. Удивительно, но игровая производительность на обоих чипах не показала существенного улучшения при использовании более высокочастотной памяти.

Более того, в конфигурации DDR5-7400 (1:2) даже наблюдалось некоторое снижение производительности по сравнению с конфигурацией DDR5-6200 (1:1). Хотя пропускная способность памяти важна для некоторых приложений, игры в данном случае, похоже, к ним не относятся.

Хотя производительность в играх не изменилась, новый BIOS AM5 все же является положительным шагом для экосистемы AMD Ryzen, и он может дать преимущества в других приложениях.