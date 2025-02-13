Тесты показали первое в истории падении средней производительности процессоров

Опубликовано 13 февраля 2025, 18:001 мин.
Тесты показали первое в истории падении средней производительности процессоровПо версии PassMark
Впервые за 20 лет компания PassMark, специализирующаяся на бенчмарках, зафиксировала снижение средней производительности процессоров для ПК и ноутбуков. Наибольшее падение наблюдается у процессоров для ноутбуков — на 3,4% по сравнению с прошлым годом, в то время как у настольных компьютеров этот показатель снизился на 0,5%.
Это удивительно, поскольку ожидалось, что новые процессоры от AMD, Intel и Qualcomm повысят производительность. Хотя некоторые чипы высокого класса, например Ryzen Threadripper Pro 7995WX, обеспечили большой прирост в момент выхода, за последние три года улучшения были «незначительными».
PassMark называет несколько возможных причин такого падения. Возможно, люди покупают более бюджетные компьютеры с меньшей мощностью. Windows 11 также может влиять на производительность, поскольку некоторые пользователи отмечают замедление работы по сравнению с Windows 10. Свою роль может сыграть и то, как бенчмарк взаимодействует с новыми системами.