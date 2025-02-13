Тесты показали первое в истории падении средней производительности процессоров

По версии PassMark

Впервые за 20 лет компания PassMark, специализирующаяся на бенчмарках, зафиксировала снижение средней производительности процессоров для ПК и ноутбуков. Наибольшее падение наблюдается у процессоров для ноутбуков — на 3,4% по сравнению с прошлым годом, в то время как у настольных компьютеров этот показатель снизился на 0,5%.