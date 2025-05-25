Thermaltake показала кулер для жидкого охлаждения с четырьмя экранами

Кроме того, Thermaltake разрабатывает новые вентиляторы Project: Edge с экранами на боковой части. Они тоже могут подключаться магнитно и управляться через фирменное ПО. Эти вентиляторы появятся в продаже чуть позже кулера, также в чёрном и белом вариантах. Цены и на них пока не объявлены.