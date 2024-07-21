Thunderobot выпустила игровой монитор DQ27F240E с почти месячной задержкой

Опубликовано 21 июля 2024, 10:33
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Thunderobot выпустила игровой монитор DQ27F240E с почти месячной задержкойОколо 600 долларов
Thunderobot выпустила свой новейший игровой монитор DQ27F240E. Этот 27-дюймовый монитор, предназначенный для геймеров, оснащен QD-OLED-панелью с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Его цена составляет 3 989 юаней (около 598 долларов).
© Thunderobot
DQ27F240E имеет разрешение 2560×1440 (WQHD) и охватывает 99% цветовой гаммы DCI-P3. QD-OLED-панель обеспечивает пиковую яркость 1000 нит.
«Широки» и возможности подключения: 2 порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, порт USB-C, порт USB-B, 2 порта USB-A и 3,5-мм разъем для наушников. Технология FreeSync также позволяет устранить разрывы экрана.
Первоначально монитор должен был выйти в этом месяце, а если быть точнее, 5 числа. В чем была причина задержки — неизвестно.