Thunderobot выпустила игровой монитор DQ27F240E с почти месячной задержкой

DQ27F240E имеет разрешение 2560×1440 (WQHD) и охватывает 99% цветовой гаммы DCI-P3. QD-OLED-панель обеспечивает пиковую яркость 1000 нит.

«Широки» и возможности подключения: 2 порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, порт USB-C, порт USB-B, 2 порта USB-A и 3,5-мм разъем для наушников. Технология FreeSync также позволяет устранить разрывы экрана.

Первоначально монитор должен был выйти в этом месяце, а если быть точнее, 5 числа. В чем была причина задержки — неизвестно.