Компьютеры
Опубликовано 26 ноября 2024, 09:45
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Тим Кук встретился с премьер-министром Китая и обсудил с ним Трампа

Но на встрече был не только он
Генеральный директор Apple Тим Кук и более 20 лидеров мирового бизнеса встретились с премьер-министром Китая Ли Цянем, чтобы обсудить проблемы, связанные с возможными нарушениями в торговле, поскольку «Дональд Трамп готовится вернуться к исполнению своих обязанностей», сообщают СМИ. Встреча, на которой присутствовали руководители таких компаний, как Lenovo, Corning и Rio Tinto, стала первой подобной после выборов в США.
Тим Кук встретился с премьер-министром Китая и обсудил с ним Трампа
© Ferra

Китай имеет решающее значение для деятельности Apple: 80% iPhone производятся в этой стране. Во время предыдущего срока Трампа тарифы на китайский импорт вызывали беспокойство у Apple и других технологических гигантов. Кук успешно отстаивал право на исключение из тарифов «высокотехнологичных товаров», таких как iPhone. Однако вновь нависла угроза расширения тарифов при новом руководстве Трампа.

Встреча длилась более часа.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Трамп
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#Тим Кук
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