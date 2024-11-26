Тим Кук встретился с премьер-министром Китая и обсудил с ним Трампа

Но на встрече был не только он

Генеральный директор Apple Тим Кук и более 20 лидеров мирового бизнеса встретились с премьер-министром Китая Ли Цянем, чтобы обсудить проблемы, связанные с возможными нарушениями в торговле, поскольку «Дональд Трамп готовится вернуться к исполнению своих обязанностей», сообщают СМИ. Встреча, на которой присутствовали руководители таких компаний, как Lenovo, Corning и Rio Tinto, стала первой подобной после выборов в США.