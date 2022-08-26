Точно стоит обновляться: новый AMD Ryzen 9 будет на 40% быстрее нынешнего процессора

Процессоры проверили в бенчмарке CPU-z. Обе новых модели построены на архитектуре Zen 4. У AMD Ryzen 9 7950X будет 16 ядер и 32 потока, базовая частота 4,5 ГГц и тактовая частота в режиме Boost до 5,7 ГГц. У Ryzen 7 7700X — восемь ядер и 16 потоков, базовая тактовая частота 4,5 ГГц и boost до 5,4 ГГц.

По графикам ниже видно, что AMD Ryzen 9 7950X будет на 40% быстрее в многопоточных тестах по сравнению с Ryzen 9 5950X, а Ryzen 7 7700X — чуть более чем на 20% быстрее, чем Ryzen 7 5800X. Это огромный прирост. Одноядерная производительность будет на 20-25% выше. Отмечается, что тестировались инженерные образцы.