Точно стоит переплачивать? RTX 3060, 3060 Ti и 3070 сравнили в играх

Авторы YouTube-канала Benchmark проверили в восьми современных играх производительность сборок с видеокартами RTX 3060, 3060 Ti и 3070. Запускались все проекты в разрешении 1440p. Среди этих проектов - Resident Evil Village, Hitman 3, Far Cry 6, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider.

В Resident Evil Village на максимальных настройках графики удалось достичь в среднем с RTX 3070 - 144 к/с, с 3060 Ti - 128 к/с, с 3060 - 100 к/с.

Игра Hitman 3 шла с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составил 121 к/с с моделью 3070, 106 к/с с 3060 Ti и 82 к/с с 3060.

Far Cry 6 запускалась тоже на ультра-настройках. Средняя частота кадров здесь равнялась 94 к/с, 87 к/с и 68 к/с с RTX 3070, 3060 Ti и 3060 соответственно.

На ультра-настройках в Watch Dogs Legion средняя производительность составляла 71 к/с с RTX 3070, 63 к/с с 3060 Ti, 49 к/с с 3060.