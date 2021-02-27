Компьютеры
Сегодня в 17:47
Только одна специальная видеокарта NVIDIA для майнинга оказалась сделана на новом чипе
Остальные — на старых
Недавно NVIDIA представила специальные графические процессоры CMP HX для майнинга. СМИ получили подтверждение, что лишь одна модель из линейки CMP базируется на новейших чипах компании Ampere. Остальные получили старые.
Всего в линейке будет четыре графические карты CMP HX. Лишь одна из них будет использовать 8-нм архитектуру Ampere — это CMP 90HX. Она будет базироваться на плате PG132, такой же, как у RTX 3080, и получит GPU GA102-100. Эта модель будет характеризоваться энергопотреблением в 320 Вт, а памяти у неё будет 10 ГБ.
Тем временем модели CMP 30HX, 40HX и 50HX основаны на 12-нм архитектуре Turing. Например, 50HX базируется на GPU TU102 и плате, подобной RTX 2080 Ti.
Напомним, видеокарты для майнинга не поддерживают подключение к дисплею.