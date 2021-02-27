Только одна специальная видеокарта NVIDIA для майнинга оказалась сделана на новом чипе

Всего в линейке будет четыре графические карты CMP HX. Лишь одна из них будет использовать 8-нм архитектуру Ampere — это CMP 90HX. Она будет базироваться на плате PG132, такой же, как у RTX 3080, и получит GPU GA102-100. Эта модель будет характеризоваться энергопотреблением в 320 Вт, а памяти у неё будет 10 ГБ.

Тем временем модели CMP 30HX, 40HX и 50HX основаны на 12-нм архитектуре Turing. Например, 50HX базируется на GPU TU102 и плате, подобной RTX 2080 Ti.

Напомним, видеокарты для майнинга не поддерживают подключение к дисплею.