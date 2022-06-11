Топовая видеокарта NVIDIA впервые с момента запуска начала продаваться по цене ниже рекомендованной

Причём на Newegg продаётся премиальный вариант с тактовой частотой 1710 МГц (эталонная составляет 1665 МГц), тремя вентиляторами, подсветкой RGB Fusion и металлическим бэкплейтом.

Пока неясно, навсегда ли бы снижена цена или это временная акция.

Ранее видеокарты NVIDIA поколения Ampere было практически невозможно найти по рекомендованной цене. На предложении сказались дефицит комплектующих и высокий спрос со стороны майнеров. В октябре же уже должны выйти видеокарты GeForce RTX 4090 и 4080 следующего поколения, поэтому снижение цен на старые модели не удивляет.