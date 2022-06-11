Топовая видеокарта NVIDIA впервые с момента запуска начала продаваться по цене ниже рекомендованной

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Топовая видеокарта NVIDIA впервые с момента запуска начала продаваться по цене ниже рекомендованнойЧудеса
Игровой флагман NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti впервые с момента запуска стал стоить дешевле рекомендуемой розничной цены в 1199 долларов. Gigabyte Gaming RTX 3080 Ti теперь можно купить за 1099 долларов на Newegg. Вместе со скидкой модель стоит почти как AMD Radeon RX 6900 XT.
Причём на Newegg продаётся премиальный вариант с тактовой частотой 1710 МГц (эталонная составляет 1665 МГц), тремя вентиляторами, подсветкой RGB Fusion и металлическим бэкплейтом.
Пока неясно, навсегда ли бы снижена цена или это временная акция.
Ранее видеокарты NVIDIA поколения Ampere было практически невозможно найти по рекомендованной цене. На предложении сказались дефицит комплектующих и высокий спрос со стороны майнеров. В октябре же уже должны выйти видеокарты GeForce RTX 4090 и 4080 следующего поколения, поэтому снижение цен на старые модели не удивляет.