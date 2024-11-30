Топовые процессоры Apple M4 и Intel Lunar Lake сравнили. Результат удивляет

В Geekbench 6 Apple M4 показал на 43% более высокую одноядерную и на 38% более высокую многоядерную производительность по сравнению с Lunar Lake от Intel. Аналогично, в тестах GPU 10-ядерный GPU M4 опередил Intel Arc 140V на 40% в OpenCL, а M4 также показал лучшую производительность в API Metal от Apple. В тесте 3DMark Wild Life Extreme преимущество графического процессора M4 составило 31%.

Нейронный движок Apple также лидирует, демонстрируя производительность до 80% выше, чем NPU Intel в задачах искусственного интеллекта. Кроме того, в бенчмарке браузера Speedometer 3.0 M4 продемонстрировал на 30% более быстрый просмотр веб-страниц.