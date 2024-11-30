Опубликовано 30 ноября 2024, 17:151 мин.
Топовые процессоры Apple M4 и Intel Lunar Lake сравнили. Результат удивляет«Яблочники»: M4 превосходит в бенчмарках CPU, GPU и AI
Чипсет M4 в очередной раз доказал своё превосходство, теперь над процессором Lunar Lake, показав лучшую производительность в каждой категории бенчмарков, включая CPU, GPU и AI. Тестирование Mac Mini на базе Apple M4 и Asus Zenbook S 14 на базе Intel Core Ultra 7 258V показало явное превосходство M4.
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В Geekbench 6 Apple M4 показал на 43% более высокую одноядерную и на 38% более высокую многоядерную производительность по сравнению с Lunar Lake от Intel. Аналогично, в тестах GPU 10-ядерный GPU M4 опередил Intel Arc 140V на 40% в OpenCL, а M4 также показал лучшую производительность в API Metal от Apple. В тесте 3DMark Wild Life Extreme преимущество графического процессора M4 составило 31%.
Нейронный движок Apple также лидирует, демонстрируя производительность до 80% выше, чем NPU Intel в задачах искусственного интеллекта. Кроме того, в бенчмарке браузера Speedometer 3.0 M4 продемонстрировал на 30% более быстрый просмотр веб-страниц.