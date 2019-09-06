Топовый 24-ядерный процессор AMD Ryzen разогнали до рекордных значений

Чтобы этого добиться, энтузиасту пришлось поднять напряжение до 1,55 В и использовать жидкий азот. Работал процессор на материнской плате ASUS ROG Zenith Extreme.

Процессоры Ryzen Threadripper не часто становятся участниками таких испытаний. Например, в базе HWBot результатов разгонов Ryzen Threadripper 2970WX всего два. И последний результат оказался лучшим.

Впрочем, если сравнивать его со всеми процессорами Ryzen Threadripper второго поколения, то он займёт шестое место. Напомним, в данной линейке, вышедшей в прошлом году, лучше модели Ryzen Threadripper 2970WX только 32-ядерный Ryzen Threadripper 2990WX.