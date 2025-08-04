Тостер мечты: SignalRGB собрали игровой ПК на Intel Core i5 и RTX 5060

Устройство создано в формате Mini-ITX и задумано как ироничный ответ на легендарную (но так и не реализованную) идею Razer Toaster.

Вместо поджаривания хлеба — мощное железо: внутри установлен процессор Intel Core i5-14600K, видеокарта Zotac RTX 5060, материнская плата Z790-I Mini-ITX, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 от G.Skill, SSD на 1 ТБ и блок питания Cooler Master на 850 Вт.