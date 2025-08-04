Тостер мечты: SignalRGB собрали игровой ПК на Intel Core i5 и RTX 5060

Опубликовано 04 августа 2025, 07:291 мин.
Тостер мечты: SignalRGB собрали игровой ПК на Intel Core i5 и RTX 5060Еще и со встроенным Steam Deck
Разработчики RGB-подсветки из SignalRGB представили необычный проект — полноценный игровой ПК, встроенный в корпус от тостера.
Устройство создано в формате Mini-ITX и задумано как ироничный ответ на легендарную (но так и не реализованную) идею Razer Toaster.
Вместо поджаривания хлеба — мощное железо: внутри установлен процессор Intel Core i5-14600K, видеокарта Zotac RTX 5060, материнская плата Z790-I Mini-ITX, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 от G.Skill, SSD на 1 ТБ и блок питания Cooler Master на 850 Вт.
Передняя панель получила встроенный Stream Deck, боковины — вентиляционные отверстия, а рычаг для поджаривания хлеба переосмыслен как кнопки включения и перезагрузки.
Верхние слоты тостера служат для отвода тепла, а внутри установлены RGB-вентиляторы. Основание корпуса подсвечивается и настраивается через фирменное ПО.