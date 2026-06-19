Трамп заявил о совместном производстве чипов Apple и Intel в США

Сейчас Apple заказывает почти все свои чипы у тайваньской TSMC. Но эти же производственные линии нужны и другим гигантам, Nvidia, AMD и др. Из-за высокого спроса заводы TSMC работают на пределе, и Apple приходится конкурировать за каждую партию.

Сотрудничество с Intel же позволит компании снизить эту «зависимость» и получить более стабильные поставки. Для самой Intel этот шаг тоже станет большим успехом. В последние годы компания переживала не лучшие времена.

США ранее пообещали вложить 10 миллиардов долларов в развитие заводов Intel.