Компьютеры
Опубликовано 19 июня 2026, 15:30
1 мин.

Трамп заявил о совместном производстве чипов Apple и Intel в США

Цена акций поднялась вверх
Президент США Дональд Трамп сообщил, что компании Apple и Intel договорились о совместном производстве микросхем на американской территории. Официальных заявлений от самих компаний пока не было.
Трамп заявил о совместном производстве чипов Apple и Intel в США

© Ferra.ru

Сейчас Apple заказывает почти все свои чипы у тайваньской TSMC. Но эти же производственные линии нужны и другим гигантам, Nvidia, AMD и др. Из-за высокого спроса заводы TSMC работают на пределе, и Apple приходится конкурировать за каждую партию.

Сотрудничество с Intel же позволит компании снизить эту «зависимость» и получить более стабильные поставки. Для самой Intel этот шаг тоже станет большим успехом. В последние годы компания переживала не лучшие времена.

США ранее пообещали вложить 10 миллиардов долларов в развитие заводов Intel.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#процессор
,
#Intel
,
#Apple
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Компьютеры/
  4. Трамп заявил о совместном производстве чипов Apple и Intel в США