Трассировка лучей и улучшенный ИИ: AMD подтвердила скорый выпуск RDNA 4

Опубликовано 30 октября 2024, 21:001 мин.
Трассировка лучей и улучшенный ИИ: AMD подтвердила скорый выпуск RDNA 4В начале 2025 года
Во время отчёта за третий квартал 2024 года AMD подтвердила выпуск своих видеокарт на RDNA 4 в начале 2025 года. Генеральный директор AMD Лиза Су поделилась деталями о новых GPU, подчеркнув улучшенную производительность трассировки лучей, игровые возможности и добавление функций искусственного интеллекта. Это первый публичный анонс даты выпуска RDNA 4, пишут СМИ.
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Хотя игровое направление остаётся менее значимым для AMD, составляя всего два процента её выручки, компания продолжает укреплять своё присутствие на рынке графики, уделяя больше внимания сегментам ИИ и центров обработки данных, отмечают западные издания.
Ожидается, что AMD сосредоточится на экономичных и производительных графических процессорах, вместо конкуренции с флагманами Nvidia.