Трассировка лучей и улучшенный ИИ: AMD подтвердила скорый выпуск RDNA 4

Хотя игровое направление остаётся менее значимым для AMD, составляя всего два процента её выручки, компания продолжает укреплять своё присутствие на рынке графики, уделяя больше внимания сегментам ИИ и центров обработки данных, отмечают западные издания.

Ожидается, что AMD сосредоточится на экономичных и производительных графических процессорах, вместо конкуренции с флагманами Nvidia.