Треть выручки Intel оказалась зависима от продаж ноутбуков

Из отчёта следует, что за год выручка упала на $475 миллионов. В основном, сокращение пришлось на направления деятельности компании, связанные с данными. Сообщается, что именно на это делала ставку сама Intel. Сегмент персональных компьютеров наоборот вырос. Он принёс компании $8,8 миллиарда выручки из $16,5 миллиарда.

В целом, от продаж компонентов для ноутбуков зависит 31% выручки Intel, для настольных компонентов — 17%. Серверный сегмент приносит 28%.

Также сообщается, что на снижение операционной прибыли Intel повлияло сокращение объёмов продаж изделий компании и низкие цены на твердотельные накопители. Частично компенсировать это помог рост средней цены на процессоры.