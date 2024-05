Horizon Forbidden West шла в 1080p со средней частотой кадров 169 к/с (R7 5700X3D), 162 к/с (R7 7700) и 156 к/с (R5 7500F), в 1440p — со 134, 131, 132 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare III тестировалась в 1080p со средним FPS 229 (R7 5700X3D), 222 (R7 7700 и R5 7500F), в 1440p — 197, 196 и 189 к/с соответственно. Второй раз удалось получить в этой игре в 1080p 242, 235 и 233 к/с соответственно, в 1440p — 198, 202 и 190 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 запускалась в разрешении 1080p со средней производительностью 182 к/с (R7 5700X3D), 181 к/с (R7 7700) и 175 к/с (R5 7500F), в разрешении 1440p — со 135, 137 и 129 к/с соответственно.

Horizon Zero Dawn шла в разрешении Full HD со средним FPS 224 (R7 5700X3D), 227 (R7 7700) и 213 (R5 7500F), в разрешении 2К — 191, 189 и 182 к/с соответственно.

В игре The Last of Us в 1080p средняя частота кадров составляла 139 к/с (R7 5700X3D) и 136 к/с (R7 7700 и R5 7500F), в 1440p — 117, 116 и 112 к/с соответственно.