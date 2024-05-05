Три лучших AMD-процессора — Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7500F — сравнилиКто всё-таки лучше и намного ли?
Horizon Forbidden West шла в 1080p со средней частотой кадров 169 к/с (R7 5700X3D), 162 к/с (R7 7700) и 156 к/с (R5 7500F), в 1440p — со 134, 131, 132 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare III тестировалась в 1080p со средним FPS 229 (R7 5700X3D), 222 (R7 7700 и R5 7500F), в 1440p — 197, 196 и 189 к/с соответственно. Второй раз удалось получить в этой игре в 1080p 242, 235 и 233 к/с соответственно, в 1440p — 198, 202 и 190 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 запускалась в разрешении 1080p со средней производительностью 182 к/с (R7 5700X3D), 181 к/с (R7 7700) и 175 к/с (R5 7500F), в разрешении 1440p — со 135, 137 и 129 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn шла в разрешении Full HD со средним FPS 224 (R7 5700X3D), 227 (R7 7700) и 213 (R5 7500F), в разрешении 2К — 191, 189 и 182 к/с соответственно.
В игре The Last of Us в 1080p средняя частота кадров составляла 139 к/с (R7 5700X3D) и 136 к/с (R7 7700 и R5 7500F), в 1440p — 117, 116 и 112 к/с соответственно.
God of War запускалась в 1080p со средней производительностью 193 к/с (Ryzen 7 5700X3D), 185 к/с (Ryzen 7 7700), 179 к/с (Ryzen 5 7500F), в 1440p — со 167 к/с, 168 к/с и 162 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II шла в 1080p со средней частотой кадров 208 к/с (R7 5700X3D), 213 к/с (R7 7700) и 206 к/с (R5 7500F), в 1440p — 152, 144 и 145 к/с соответственно.
В игре Spider-Man в 1080p удалось в среднем получить 263 к/с (R7 5700X3D), 249 к/с (R7 7700) и 256 к/с (R5), в 1440p — 227 к/с, 225 к/с и 216 к/с соответственно.
Resident Evil 4 шла в 1080p со средним FPS 235 к/с (R7 5700X3D) и 231 к/с (R7 7700 и R5 7500F). В 1440p в этой игре средняя производительность составляла 203, 202 и 195 к/с соответственно.
Dying Light 2 запускалась в 1080p со средней производительностью на уровне 181 к/с (R7 5700X3D), 183 к/с (R7 7700), 172 к/с (R5 7500F), в 1440p — со 151, 152 и 142 к/с соответственно.
Выводы
В разрешении 1080p почти во всех случаях лидировал R7 5700X3D, правда, разница между ним и R7 7700 составляла всего около 2% (206 к/с и 202 к/с соответственно). Хуже остальных оказался R5 7500F. Примерно та же ситуация была и в 1440p, только R7 5700X3D оказался быстрее 7700 на примерно 1% (170 к/с и 169 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 7 5700X3D (Gigabyte X570 Aorus Xtreme)/AMD Ryzen 7 7700 (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/AMD Ryzen 5 7500F (Asus ROG Crosshair X670E HERO);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 2×16GB DDR5 4800MHz/2x16GB DDR4 4800MHz.