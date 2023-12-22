Три поколения Ryzen 5 сравнили в играх: 3600 против 4500 и 5500

В игре Forza Horizon 5 с высоким пресетом средний FPS равнялся 123 к/с (R5 3600), 130 к/с (R5 4500) и 145 к/с (R5 5500). Максимальная частота кадров при этом составила 140 к/с, 150 к/с и 170 к/с соответственно, минимальная — 108 к/с, 114 к/с и 128 к/с соответственно.

Warzone 2.0 шла с пресетом Ultra. Средняя производительность в ней находилась на уровне 103 к/с (3600), 101 к/с (4500) и 111 к/с (5500), максимальная — 122, 97 и 121 к/с соответственно, минимальная — 103, 85 и 106 к/с соответственно.

GTA 5 запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 156 к/с (с R5 3600), 152 к/с (с R5 4500) и 159 к/с (с R5 5500), FPS Max — 188 к/с во всех случаях, FPS Min — 107, 125 и 107 к/с соответственно.

В Apex Legends с графикой High удалось достичь в среднем 217 к/с (3600), 227 к/с (4500) и 232 к/с (5500). Максимальная частота кадров находилась при этом на уровне 271, 288 и 270 к/с соответственно, минимальная — 188, 183 и 191 к/с соответственно.