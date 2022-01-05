Три программы, способные помочь в разгоне процессора и памяти

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Три программы, способные помочь в разгоне процессора и памятиВсе они - от компании ASRock
Пользователь Overclockers под ником A224 перечисляет три полезные утилиты от ASRock, которые облегчат разгон памяти и процессора. Что важно - некоторые из программ работают и на других материнских платах, а не только на платах ASRock.
Автор статьи отмечает, что за всё время взаимодействия с материнскими платами ASRock не может на них пожаловаться. Они дают серьёзный разгон без значительных сложностей, отличаются качественными биосами, отсутствием подтормаживаний и глюков, хорошо держат напряжения. Цены у них также вполне доступные. Кроме того, пользователь рекомендует при сборке системы на AM4 использовать ASRock B550 Steel Legend.
Также при разгоне процессора AMD Ryzen 5700G автор заметил, что всё чаще обращается к программам именно от ASRock. О них - ниже.
- ASRock A-Tuning. Полноценной заменой биос эта утилита не может стать. Однако её можно использовать для определённых целей. К примеру, для выявления максимального уровня разгона и стабильных частот (при переборе частот и напряжений, прогоны тестов). Делается это всё уже после того, как все первичные параметры процессора, памяти и т.п. были установлены. Это позволит сэкономить время.
- ASRock Restart to UEFI. При помощи данной программы можно сразу же переходить в биос.
- ASRock Timing Configurator. Работает эта утилита на материнских платах и других компаний. Она позволит получить данные о чипах памяти и заводских настройках, установить их в 1usmus AMD DRAM Calculator, а затем понять, какие результаты в теории способна дать память.
В заключение пользователь A224 напомнил, что после проведения всех тестов и выявления необходимых параметров нужно их применить в биосе.
Источник: Overclockers