Три программы, способные помочь в разгоне процессора и памяти

Автор статьи отмечает, что за всё время взаимодействия с материнскими платами ASRock не может на них пожаловаться. Они дают серьёзный разгон без значительных сложностей, отличаются качественными биосами, отсутствием подтормаживаний и глюков, хорошо держат напряжения. Цены у них также вполне доступные. Кроме того, пользователь рекомендует при сборке системы на AM4 использовать ASRock B550 Steel Legend.

Также при разгоне процессора AMD Ryzen 5700G автор заметил, что всё чаще обращается к программам именно от ASRock. О них - ниже.