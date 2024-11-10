TSMC пошла на радикальный шаг и прекратила поставки китайским ИИ-компаниям

Этот шаг сделан в рамках соблюдения американских экспортных ограничений, направленных на предотвращение доступа китайских фирм к передовым технологиям в области ИИ, пишут СМИ.

Решение было принято после того, как TSMC предупредила американские власти о «китайском клиенте», который якобы пытался обойти экспортные ограничения, размещая заказ на чип, похожий на GPU Ascend 910B компании Huawei.

Приостановка коснется поставок для решений в сфере ИИ и GPU, но не затронет другие области, такие как мобильные технологии или связи. Ожидается, что доходы TSMC от этого «спасибо» не скажут.

TSMC пока не прокомментировал сообщения.