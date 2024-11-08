TSMC удвоит производство из-за «аппетита» Nvidia

Опубликовано 08 ноября 2024, 22:171 мин.
TSMC удвоит производство из-за «аппетита» NvidiaРост ИИ
TSMC собирается удвоить свои производственные мощности в следующем году, в первую очередь из-за растущего спроса на графические процессоры Nvidia. Компания, недавно обогнавшая Apple и Microsoft по рыночной капитализации, забирает более 50% увеличенного производства TSMC, поскольку компания увеличивает выпуск своих ИИ-решений.
Ключевым элементом этого расширения является дизайн CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) от TSMC, который обеспечивает более быстрые и эффективные операции у GPU. Этот дизайн позволяет создавать трехмерную упаковку компонентов, снижая задержки и потребление энергии — что особенно важно для приложений ИИ.
Ускорители Nvidia, включая модели GB200 и H100/H200, являются неотъемлемой частью таких проектов, как Colossus Илон Маска, требующих мощных систем охлаждения и высокой мощности.