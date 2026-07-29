TSMC вышла на 20 000 пластин в месяц по новому 2-нм техпроцессу

Опубликовано 29 июля 2026, 06:101 мин.
TSMC вышла на 20 000 пластин в месяц по новому 2-нм техпроцессуНовый рубеж
TSMC теперь на заводе Fab 20 на Тайване каждый месяц выпускает 20 000 кремниевых пластин с использованием новейшего 2-нм техпроцесса. Серийный выпуск по этой технологии начался в конце 2025 года.
© TSMC
По сравнению с прошлым поколением (3 нм) число заказчиков нынешнего выросло в четыре раза. Среди заказчиков, например, Apple с процессором A20 Pro для грядущего iPhone 18 Pro и AMD с серверными процессорами EPYC нового поколения. Пока на долю 2 нм приходится лишь 3% выручки компании.
У Intel аналогичный по уровню процесс 18А выпускается на двух заводах в США и даёт около 30 000 пластин в месяц.
Источник:techpowerup
Автор:Максим Многословный
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