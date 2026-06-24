Тысячи старых роутеров D-Link превратили в «оружие». Заражение всё ещё идёт

Этим устройствам уже больше 13 лет, и производитель давно перестал выпускать для них обновления безопасности. Ещё интереснее, что хакеры воспользовались уязвимостями, о которых стало известно… в 2012 году.

Каждое заражённое устройство становится удалённым агентом, который по команде злоумышленников может сканировать другие сети, перенаправлять интернет-трафик, скрывать следы атак и выполнять другие «задания».

Ботнет может подменять настройки DNS, что позволяет перенаправлять пользователей на поддельные сайты, воровать пароли и перехватывать все данные, которые проходят через роутер.

Что делать? Лучший способ — заменить старый роутер на новый.