Компьютеры
Опубликовано 24 июня 2026, 20:10
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Тысячи старых роутеров D-Link превратили в «оружие». Заражение всё ещё идёт

Их использует ботнет AryStinger
Эксперты обнаружили, что сеть AryStinger заразила более 4300 маршрутизаторов D-Link по всему миру, и число заражённых устройств продолжает расти. В основном пострадали модели DIR-850L и DIR-818LW.
Тысячи старых роутеров D-Link превратили в «оружие». Заражение всё ещё идёт

© D-Link

Этим устройствам уже больше 13 лет, и производитель давно перестал выпускать для них обновления безопасности. Ещё интереснее, что хакеры воспользовались уязвимостями, о которых стало известно… в 2012 году.

Каждое заражённое устройство становится удалённым агентом, который по команде злоумышленников может сканировать другие сети, перенаправлять интернет-трафик, скрывать следы атак и выполнять другие «задания».

Ботнет может подменять настройки DNS, что позволяет перенаправлять пользователей на поддельные сайты, воровать пароли и перехватывать все данные, которые проходят через роутер.

Что делать? Лучший способ — заменить старый роутер на новый.

Источник:malwarebytes
Автор:Максим Многословный
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