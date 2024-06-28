У AMD попросили 1,2 млн видеокарт для суперкомпьютера: у Frontier всего 37 888

В беседе с The Next Platform Форрест Норрод из отедла дата-центров AMD, подтвердил серьезность рассмотрения таких массивных кластеров для ИИ. Это предложение подчеркивает растущий спрос на вычислительные мощности в центрах обработки данных, обусловленный рабочими нагрузками ИИ, правда, выполнить такой заказ вряд ли выйдет.

В настоящее время самый мощный в мире суперкомпьютер Frontier работает на 37 888 графических процессорах. Масштабирование до 1,2 миллиона GPU сопряжено с многочисленными проблемами, включая задержку выполнения либо этого, либо множества других заказов, аппаратные сбои и значительные требования к энергопотреблению.

Тем не менее, потенциал расширения возможностей обработки данных ИИ делает эту цель "заманчивой".