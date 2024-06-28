У AMD попросили 1,2 млн видеокарт для суперкомпьютера: у Frontier всего 37 888

Опубликовано 28 июня 2024, 12:45
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У AMD попросили 1,2 млн видеокарт для суперкомпьютера: у Frontier всего 37 888В 30 раз больше
AMD сообщила о получении запросов на создание ИИ-кластеров с 1,2 миллионами графических процессоров, что в 30 раз больше, чем у самого быстрого в мире суперкомпьютера.
В беседе с The Next Platform Форрест Норрод из отедла дата-центров AMD, подтвердил серьезность рассмотрения таких массивных кластеров для ИИ. Это предложение подчеркивает растущий спрос на вычислительные мощности в центрах обработки данных, обусловленный рабочими нагрузками ИИ, правда, выполнить такой заказ вряд ли выйдет.
В настоящее время самый мощный в мире суперкомпьютер Frontier работает на 37 888 графических процессорах. Масштабирование до 1,2 миллиона GPU сопряжено с многочисленными проблемами, включая задержку выполнения либо этого, либо множества других заказов, аппаратные сбои и значительные требования к энергопотреблению.
Тем не менее, потенциал расширения возможностей обработки данных ИИ делает эту цель "заманчивой".