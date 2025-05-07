У Huawei в разработке собственные камеры для будущих смартфонов: инсайдер

Оба сенсора якобы имеют разрешение 50 мегапикселей и используют уникальный фильтр RYYB, который улучшает качество фото при слабом освещении. Он заменяет зелёные пиксели на жёлтые, что позволяет улавливать больше света.

SC5A0CS, по слухам, представляет собой крупный 1-дюймовый сенсор и может использоваться как основная камера в флагмане Pura 80 Ultra. Меньший SC590XS, скорее всего, станет телефото-камерой и получит новую технологию SuperPixGain HDR2.0. Она улучшает детализацию в светлых и тёмных участках изображения и уменьшает размытие.

Хотя компания пока не подтвердила эту информацию, она соответствует её курсу.