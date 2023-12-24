У Испании появился суперкомпьютер MareNostrum 5, который объединят с квантовыми

Представьте себе совокупную мощь 380 000 ноутбуков высокого класса — вот что дает MareNostrum 5. Это не только вычислительная мощь, но и безумный объем памяти, который вырос с 15 до 650 петабайт.

Но дело не только в мощности. MareNostrum 5 должен произвести революцию в науке, помогая исследованиям в области искусственного интеллекта, прогнозирования климата, разработки лекарств и многого другого. MareNostrum 5 способен моделировать самые разные задачи — от изменения климата с беспрецедентным разрешением до создания более безопасных самолетов.

При этом, если верить разработчикам, в планах объединение мощностей этого суперкомпьютера с квантовыми аналогами.