У каких процессоров Intel отключила поддержку DirectX 12 из-за уязвимости

Это модели четвёртого поколения процессоров Intel Core. А именно:

процессоры Intel Core 4-го поколения с графикой Intel Iris Pro Graphics 5200;

процессоры Intel Core 4-го поколения с графикой Intel Iris Graphics 5100;

процессоры Intel Core 4-го поколения с графикой Intel HD Graphics 5000/4600/4400/4200;

процессоры Intel Pentium и Celeron с графикой Intel HD Graphics на базе Intel Core 4-го поколения.

Intel объяснила своё решение заботой о безопасности. Уязвимость в Intel Graphics может привести к атаке с повышением привилегий. Компания выпустит обновление программного обеспечения, которое отключит DirectX 12 на этих чипах и таким образом закроет брешь в безопасности.

Стоит отметить, что графический API перестал работать на процессорах, которые используют драйвера начиная с версии 15.40.44.5107.