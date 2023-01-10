У каждой по 8 ГБ памяти, но какие разные: RTX 3050 и GTX 1080 сравнили в играх

У каждой по 8 ГБ памяти, но какие разные: RTX 3050 и GTX 1080 сравнили в играхКто из них больше подходит для игр?
Авторы YouTube-канала NJ Tech выяснили, какую видеокарту с 8 ГБ памяти стоит приобрести для игр: GTX 1080 или RTX 3050. Тестировались все игры в 1080p и в 1440p.
Фото: NJ Tech
Эксперты NJ Tech в одном из выпусков на канале решили проверить, какая видеокарта лучше себя показывает в 20 современных играх: RTX 3050 или GTX 1080. Запускали их в играх в разрешении Full HD и 1440p.
С характеристиками видеокарт вы можете ознакомиться ниже.
В игре Assassins Creed: Valhalla с ультра-высоким пресетом и DX12 средняя частота кадров равнялась в 1080p - 73 к/с (с GTX 1080) и 62 к/с (с RTX 3050), в 1440p - 53 и 46 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шла с DX12, ультра-пресетом, DLSS и FSR Off. Средняя производительность в ней составляла в разрешении 1080p - 54 к/с и 53 к/с (с GTX 1080 и RTX 3050), в 1440p - 35 и 34 к/с (с GTX 1080 и RTX 3050).
Call of Duty: Warzone запускалась на максимальных настройках графики с DX12. В среднем в этой игре удалось получить в 1080p 81 к/с (GTX 1080) и 78 к/с (RTX 3050), в 1440p - 59 к/с и 55 к/с.
Forza Horizon 5 с ультра-графикой и DX12 шла со средней частотой кадров в 1080p - 83 к/с и 72 к/с (с GTX 1080 и RTX 3050 соответственно), в 1440p - 64 к/с и 54 к/с.
Far Cry 6 запускалась на ультра-настройках графики с DX12, RT Off. Средняя частота кадров в игре в 1080p находилась на уровне 73 к/с (GTX 1080) и 62 к/с (RTX 3050), в 1440p - 58 к/с и 46 к/с соответственно.
Hitman 3 шёл с ультра-пресетом и с DX12. Средний FPS в этом случае находился в районе 107 и 103 к/с (1080p, GTX 1080 и RTX 3050 соответственно), 77 к/с и 72 к/с (1440p, GTX 1080 и RTX 3050 соответственно).
В Red Dead Redemption 2 на настройках графики Max Standard с DX12 средняя производительность в 1080p равнялась 29 к/с - с GTX 1080 и 52 к/с - с RTX 3050, в 1440p - 47 к/с и 40 к/с.
Игра Shadow of the Tomb Raider шла с пресетом Highest, DX12, TAA. В 1080p средний FPS в этом случае составил 108 к/с (GTX 1080) и 91 к/с (RTX 3050), в разрешении 1440p - 70 и 61 к/с соответственно.
Остальные результаты тестирования вы можете увидеть выше.
Вывод
По средней частоте кадров во всех 20 играх победителем стала видеокарта GTX 1080. В 1080p разница между ней и RTX 3050 равнялась 10 %, в 1440p - 11 %. Сильнее нагрев был тоже у GTX 1080, но при этом сборка с RTX 3050 была более энергоэффективной.
Конфигурации ПК:
- процессор AMD Ryzen 5 5600X @ Stock Settings;
- материнская плата MSI MEG X570 ACE Motherboard;
- видеокарта Gigabyte RTX 3050 EAGLE OC/MSI GTX 1080 Gaming X;
- оперативная память G.SKILL Trident Z RGB: 3600MHz 16-19-19-39 (2x16GB);
- система охлаждения Corsair iCUE H115i Elite Capellix;
- блок питания Corsair TX650M Power Supply;
- накопитель 2TB SSD;
- операционная система Windows 10.