У каждой по 8 ГБ памяти, но какие разные: RTX 3050 и GTX 1080 сравнили в играх

В игре Assassins Creed: Valhalla с ультра-высоким пресетом и DX12 средняя частота кадров равнялась в 1080p - 73 к/с (с GTX 1080) и 62 к/с (с RTX 3050), в 1440p - 53 и 46 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 шла с DX12, ультра-пресетом, DLSS и FSR Off. Средняя производительность в ней составляла в разрешении 1080p - 54 к/с и 53 к/с (с GTX 1080 и RTX 3050), в 1440p - 35 и 34 к/с (с GTX 1080 и RTX 3050).

Call of Duty: Warzone запускалась на максимальных настройках графики с DX12. В среднем в этой игре удалось получить в 1080p 81 к/с (GTX 1080) и 78 к/с (RTX 3050), в 1440p - 59 к/с и 55 к/с.

Forza Horizon 5 с ультра-графикой и DX12 шла со средней частотой кадров в 1080p - 83 к/с и 72 к/с (с GTX 1080 и RTX 3050 соответственно), в 1440p - 64 к/с и 54 к/с.