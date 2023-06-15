У компьютеров Mac Pro за $7 тыс стали отключаться HDD

Apple заверяет пользователей, что знает о проблеме и работает над полным исправлением, которое будет включено в одно из будущих обновлений macOS. Хотя в конфигурацию Mac Pro 2023 по умолчанию входят только SSD, компьютер оснащен портами SATA для подключения традиционных жестких дисков, на которые и распространяется данная ошибка.

В качестве временного решения Apple рекомендует перезагрузить Mac для повторного подключения диска, если пользователи получат сообщение о том, что диск был извлечен неправильно. Также рекомендуется отключить автоматический спящий режим в настройках дисплея.