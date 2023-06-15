У компьютеров Mac Pro за $7 тыс стали отключаться HDD

У компьютеров Mac Pro за $7 тыс стали отключаться HDDК счастью, проблема легко решаема
Apple признала наличие проблемы с отдельными моделями жестких дисков, использующих интерфейс SATA будучи воткнутыми в новые Mac Pro. Согласно документу поддержки, опубликованному 14 июня, эти диски могут неожиданно отключаться после того, как компьютер переходит в спящий режим.
Apple заверяет пользователей, что знает о проблеме и работает над полным исправлением, которое будет включено в одно из будущих обновлений macOS. Хотя в конфигурацию Mac Pro 2023 по умолчанию входят только SSD, компьютер оснащен портами SATA для подключения традиционных жестких дисков, на которые и распространяется данная ошибка.
В качестве временного решения Apple рекомендует перезагрузить Mac для повторного подключения диска, если пользователи получат сообщение о том, что диск был извлечен неправильно. Также рекомендуется отключить автоматический спящий режим в настройках дисплея.