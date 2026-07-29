У MediaTek выйдет три версии процессора Dimensity 9600

Младшая модель Dimensity 9600s, по сути будет улучшенной версией прошлогоднего Dimensity 9500. Она будет создаваться по 3-нм техпроцессу.

Две другие версии, Dimensity 9600 Pro и Pro Max, будут производиться по более современной 2-нм технологии на заводах TSMC.

По задумке MediaTek, Pro-версия должна конкурировать с будущим флагманом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Pro Max с его ещё более мощной модификацией Pro.

Первыми смартфонами на новых решениях MediaTek, как пишут СМИ, станут модели vivo X500 и Oppo Find X10. Их показ запланирован на сентябрь этого года.