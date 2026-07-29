У MediaTek выйдет три версии процессора Dimensity 9600

Опубликовано 29 июля 2026, 20:101 мин.
У MediaTek выйдет три версии процессора Dimensity 9600Будут также версии Pro и Pro Max
MediaTek близок к релизу новой линейки процессоров Dimensity 9600. По данным инсайдеров, выйдет сразу три версии.
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Младшая модель Dimensity 9600s, по сути будет улучшенной версией прошлогоднего Dimensity 9500. Она будет создаваться по 3-нм техпроцессу.
Две другие версии, Dimensity 9600 Pro и Pro Max, будут производиться по более современной 2-нм технологии на заводах TSMC.
По задумке MediaTek, Pro-версия должна конкурировать с будущим флагманом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Pro Max с его ещё более мощной модификацией Pro.
Первыми смартфонами на новых решениях MediaTek, как пишут СМИ, станут модели vivo X500 и Oppo Find X10. Их показ запланирован на сентябрь этого года.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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