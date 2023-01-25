Компьютеры
13:34, 25 января 2023
1 мин.

У Microsoft случился глобальный сбой

Компания уже работает над его устранением

Microsoft Teams, Outlook и другие службы Microsoft 365 в настоящее время недоступны для тысяч пользователей по всему миру из-за проблем с сетью. Компания уже работает над устранением неполадок.

У Microsoft случился глобальный сбой

Фото: Unsplash

В настоящее время Microsoft откатывает изменение сети и отслеживает свои службы, чтобы убедиться, что их работоспособность в порядке.

Затронуты оказались следующие сервисы:

  • Microsoft Teams
  • Exchange Online
  • Outlook
  • SharePoint Online
  • OneDrive for Business
  • Microsoft Graph
Источник:The Verge
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