У Microsoft случился глобальный сбой

13:34, 25 января 2023
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У Microsoft случился глобальный сбойКомпания уже работает над его устранением
Microsoft Teams, Outlook и другие службы Microsoft 365 в настоящее время недоступны для тысяч пользователей по всему миру из-за проблем с сетью. Компания уже работает над устранением неполадок.
Фото: Unsplash
В настоящее время Microsoft откатывает изменение сети и отслеживает свои службы, чтобы убедиться, что их работоспособность в порядке.
Затронуты оказались следующие сервисы:
- Microsoft Teams
- Exchange Online
- Outlook
- SharePoint Online
- OneDrive for Business
- Microsoft Graph