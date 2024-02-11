У него даже уровень есть: Sycom представила свою GeForce RTX 4080 SUPER

Sycom отказалась от стандартной испарительной камеры, выбрав 240-мм радиатор Asetek и два 120-мм вентилятора Noctua NF-A12×25 для рассеивания тепла. Это решение, как сообщается, обеспечивает значительное снижение температуры на 15 °C по сравнению с обычным охлаждением, увеличивая потенциал производительности RTX 4080 SUPER.

В настоящее время RTX 4080 SUPER от Sycom доступна только в готовом виде в игровых ПК серии G-Master Hydro. Это может ограничить ее доступность для потребителей, которые предпочитают собирать свои собственные системы или покупать компоненты отдельно. Информация о глобальной доступности также неясна.

Если вы ищете тихую RTX 4080 SUPER и готовы пойти по пути готовых сборок, предложение Sycom может стать заманчивым вариантом.