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Компьютеры
Опубликовано 11 февраля 2024, 20:38
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У него даже уровень есть: Sycom представила свою GeForce RTX 4080 SUPER

С мощнейшим охлаждением
Японская Sycom, специализирующаяся на производстве персональных компьютеров, представила уникальное предложение: GeForce RTX 4080 SUPER, оснащенный гибридным AIO-системой охлаждения в паре с кулерами Noctua. Этот подход обещает не только производительность, но и бесшумную работу.

Sycom отказалась от стандартной испарительной камеры, выбрав 240-мм радиатор Asetek и два 120-мм вентилятора Noctua NF-A12×25 для рассеивания тепла. Это решение, как сообщается, обеспечивает значительное снижение температуры на 15 °C по сравнению с обычным охлаждением, увеличивая потенциал производительности RTX 4080 SUPER.

В настоящее время RTX 4080 SUPER от Sycom доступна только в готовом виде в игровых ПК серии G-Master Hydro. Это может ограничить ее доступность для потребителей, которые предпочитают собирать свои собственные системы или покупать компоненты отдельно. Информация о глобальной доступности также неясна.

Если вы ищете тихую RTX 4080 SUPER и готовы пойти по пути готовых сборок, предложение Sycom может стать заманчивым вариантом.

Источник:WCCFTech
Автор:Максим Многословный
Теги:
#видеокарта
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#компьютер
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#Япония
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#NVIDIA