У нового монитора HKC не самое лучшее разрешение, но зато 360 Гц

Монитор оснащен панелью Fast IPS со временем отклика 1 мс. Кроме того, он обладает яркостью 400 нит и цветовым охватом 99% sRGB.

ANT253VF поставляется с универсальной подставкой, поддерживающей разные высоту, поворот и наклон, есть и настенное крепление VESA. Кроме того, он оснащен двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиоразъемом для подключения.

HKC ANT253VF — неплохой выбор для геймеров, которым нужен быстрый, отзывчивый и относительно доступный монитор. Тут нет 4К, но зато картинка будет очень плавной.