У нового монитора HKC не самое лучшее разрешение, но зато 360 Гц

Опубликовано 25 марта 2024, 03:00
1 мин.
У нового монитора HKC не самое лучшее разрешение, но зато 360 ГцИ все это за $365
HKC представила ANT253VF, 24,5-дюймовый игровой монитор с разрешением 1080P и частотой обновления 360 Гц. Монитор отдаютпо цене $ 365.
Монитор оснащен панелью Fast IPS со временем отклика 1 мс. Кроме того, он обладает яркостью 400 нит и цветовым охватом 99% sRGB.
ANT253VF поставляется с универсальной подставкой, поддерживающей разные высоту, поворот и наклон, есть и настенное крепление VESA. Кроме того, он оснащен двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиоразъемом для подключения.
HKC ANT253VF — неплохой выбор для геймеров, которым нужен быстрый, отзывчивый и относительно доступный монитор. Тут нет 4К, но зато картинка будет очень плавной.