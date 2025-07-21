У Nvidia осталось не так много созданных для Китая ИИ-ускорителей

Опубликовано 21 июля 2025, 10:301 мин.
У Nvidia осталось не так много созданных для Китая ИИ-ускорителейИ готовит новый продукт под санкции США
Nvidia сообщила китайским клиентам, что у неё ограничены запасы чипов H20 — самых мощных ИИ-чипов, которые США разрешили продавать Китаю. Об этом пишет издание The Information.
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Ранее в апреле США запретили поставки H20, из-за чего Nvidia пришлось отменить заказы клиентов и остановить производство на мощностях тайваньской компании TSMC. По словам главы Nvidia Дженсена Хуана, перенастройка производственной линии на другие чипы уже произошла, и вернуть H20 в производство быстро не получится — это может занять до девяти месяцев.
Несмотря на это, Nvidia на днях заявила, что намерена возобновить продажи H20 в Китай, но для этого потребуется одобрение американских властей.
Также стало известно, что компания работает над новым графическим процессором, который будет соответствовать требованиям американских экспортных правил и сможет продаваться на китайском рынке.