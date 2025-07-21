У Nvidia осталось не так много созданных для Китая ИИ-ускорителей

Ранее в апреле США запретили поставки H20, из-за чего Nvidia пришлось отменить заказы клиентов и остановить производство на мощностях тайваньской компании TSMC. По словам главы Nvidia Дженсена Хуана, перенастройка производственной линии на другие чипы уже произошла, и вернуть H20 в производство быстро не получится — это может занять до девяти месяцев.

Несмотря на это, Nvidia на днях заявила, что намерена возобновить продажи H20 в Китай, но для этого потребуется одобрение американских властей.

Также стало известно, что компания работает над новым графическим процессором, который будет соответствовать требованиям американских экспортных правил и сможет продаваться на китайском рынке.