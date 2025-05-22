У Nvidia появилась технология соединения различных процессоров в дата-центрах

Опубликовано 22 мая 2025, 15:001 мин.
У Nvidia появилась технология соединения различных процессоров в дата-центрахNVLink Fusion
На выставке Computex 2025 генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представил программу NVLink Fusion. Эта технология позволяет интегрировать процессоры и графические чипы других производителей, таких как Qualcomm и Fujitsu, с продуктами Nvidia. Всё ради «гибкости» в создании мощных систем для ИИ-задач.
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NVLink Fusion упрощает соединение различных процессоров в дата-центрах, где обрабатываются большие объёмы данных для обучения ИИ-моделей. Это особенно важно для задач, требующих высокой вычислительной мощности, таких как разработка чат-ботов или анализ больших данных.
Хуанг также анонсировал чип RTX Pro Server для серверов, оптимизированный для ИИ-приложений, и платформу GR00T-Dreams для создания синтетических данных движений, полезных в робототехнике.
Партнёрство с Qualcomm, запускающей процессоры для дата-центров, совместимые с NVLink, подчёркивает открытость новой системы, отмечают аналитики.