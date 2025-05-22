У Nvidia появилась технология соединения различных процессоров в дата-центрах

NVLink Fusion упрощает соединение различных процессоров в дата-центрах, где обрабатываются большие объёмы данных для обучения ИИ-моделей. Это особенно важно для задач, требующих высокой вычислительной мощности, таких как разработка чат-ботов или анализ больших данных.

Хуанг также анонсировал чип RTX Pro Server для серверов, оптимизированный для ИИ-приложений, и платформу GR00T-Dreams для создания синтетических данных движений, полезных в робототехнике.

Партнёрство с Qualcomm, запускающей процессоры для дата-центров, совместимые с NVLink, подчёркивает открытость новой системы, отмечают аналитики.