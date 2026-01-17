У Oppo или Vivo запланирован релиз флагмана с невышедшим процессором Dimensity 9600

MediaTek, как пишут СМИ, собирается раньше обычного выпустить свой новый процессор Dimensity 9600. В сентябре. Его предшественник появился только в конце сентября, поэтому те же Oppo Find X9 и Vivo X300 вышли лишь в октябре.

Теперь, по данным инсайдера Digital Chat Station, один из брендов — Oppo или Vivo — может показать свой следующий флагман с Dimensity 9600 сразу в сентябре, одновременно с запуском самого процессор.