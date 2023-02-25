У российских пользователей устаревших версий Windows проблемы: браузеры могут перестать работать

Официально Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и 8.1 в 2020 и 2023 году соответственно. Как пишут «Известия», эти версии ОС до сих пор установлены примерно на 20% ПК россиян. А это десятки миллионов компьютеров.

Microsoft, Google, Mozilla, Opera отказались от поддержки браузеров, работающих с Windows 7 и 8.1. Эксперты говорят, что из-за этого часть сайтов либо перестанет открываться, либо это будет происходить некорректно. Кроме того, есть риски утечки персональных данных, если пользователь, например, перейдёт по фишинговой ссылке. В будущем разработчики вообще могут выпустить обновление, которое запретит пользоваться устаревшими браузерами.

Проблему можно решить установкой последних версий Windows, но в РФ это может быть проблематично.