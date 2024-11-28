У Samsung перестановки в руководстве на фоне падения акций

Акции Samsung упали на 3% после объявления. Samsung с трудом поспевает за SK Hynix и другими компаниями, особенно в гонке за поставку чипов для гиганта ИИ Nvidia.

В дополнение к назначению Чжуна, Нам Сок Ву, бывший глава инженерного отдела фабрики по производству чипов, займет новую должность главного технического директора по литейному бизнесу.

Несмотря на смену руководства, аналитики сохраняют осторожность, отмечая, что стратегия Samsung, похоже, направлена на поддержание стабильности, а не на значительную реструктуризацию.