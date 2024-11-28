У Samsung перестановки в руководстве на фоне падения акций

Опубликовано 28 ноября 2024, 09:451 мин.
У Samsung перестановки в руководстве на фоне падения акцийSamsung Electronics назначает сопредседателя совета директоров
Samsung Electronics назначила Чжун Ён Хёна со-генеральным директором и главой подразделения микросхем памяти, а также Хан Джин-Мана, который будет курировать литейный бизнес компании в качестве президента. Перестановки происходят на фоне того, что Samsung сталкивается с растущим давлением на рынке полупроводников, особенно со стороны таких компаний, как SK Hynix, которая добилась успехов в производстве чипов нового поколения, имеющих решающее значение для ИИ-приложений.
Акции Samsung упали на 3% после объявления. Samsung с трудом поспевает за SK Hynix и другими компаниями, особенно в гонке за поставку чипов для гиганта ИИ Nvidia.
В дополнение к назначению Чжуна, Нам Сок Ву, бывший глава инженерного отдела фабрики по производству чипов, займет новую должность главного технического директора по литейному бизнесу.
Несмотря на смену руководства, аналитики сохраняют осторожность, отмечая, что стратегия Samsung, похоже, направлена на поддержание стабильности, а не на значительную реструктуризацию.