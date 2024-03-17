У Samsung появится подписка на петабайтные SSD-накопители

Samsung решила обратить внимание на постоянно растущие потребности в данных для ИИ и машинного обучения (ML) в частности. Samsung нацелилась на рынок серверных SSD петабайтного уровня. Такие накопители превосходят широко используемые сегодня терабайтные диски (ТБ), обеспечивая хранение примерно 174 000 шестигигабайтных фильмов.

Подход Samsung заключается в том, что так называемый сервис PBSSD предлагается в виде подписки, а не традиционной модели покупки. Это позволяет компаниям «использовать огромную емкость хранилища без больших предварительных затрат на приобретение оборудования».

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