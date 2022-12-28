У вас санкции отклеились: в России снова начало работать обновление Windows

По информации издания, страница ПО на официальном сайте компании загружается даже без использования VPN. Установить можно как последнюю версию операционной системы - Windows 11 22H2, так и более ранние версии - Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.

По мнению опрошенных изданием экспертов, такие изменения связаны с “корректировкой политики компании” в отношении пользователей из России. То есть компания всего-навсего не желает терять российский рынок.

Справедливости ради стоит отметить, что обновление внутри одной и той же версии Windows (21H2, например) работало и раньше, но лишь для драйверов и патчей безопасности системы. При этом если на версии 21H2 вы решали проверить обновление до 22H2 с новыми функциями, то Windows писал: "Нет обновлений" (чего он не делал с включенным VPN).