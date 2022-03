У видеокарт RTX 3060 Ti и RTX 3070 по 8 ГБ памяти. А насколько они отличаются в играх?

На канале Benchmark запустили две сборки на базе процессора Intel Core i7-12700K с видеокартами RTX 3070 и RTX 3060 Ti в 1440p в восьми игровых проектах. Среди игр - Far Cry 6, Resident Evil Village, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider.

В Far Cry 6 на ультра-настройках удалось в среднем с RTX 3070 получить 94 к/с, с RTX 3060 Ti - 86 к/с.

Resident Evil Village запустилась с максимальным пресетом. Средний FPS здесь составил 143 к/с (RTX 3070) и 126 к/с (RTX 3060 Ti).

Hitman 3 шла с ультра-настройками. Средняя частота кадров в игре с 3070 составила 121 к/с, с 3060 Ti - 106 к/с.

В Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом удалось достичь с 3060 Ti 60 к/с в среднем, с 3070 - 67 к/с.