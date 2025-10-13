У Xgimi появился портативный 4K-проектор с оптическим зумом и ИИ-функциями

Используется новая лазерная матрица Qualas 32, обеспечивающая 18% прирост яркости и динамическое контрастное соотношение 20 000:1. Поддерживаются HDR10, HLG и HDR Vivid, а также ИИ-функции AI-HDR, AI-PQ и AI-SR. Оптика с 10 слоями снижает блики и хроматические аберрации, точность цвета ΔE < 1.

Проектор оснащён двумя 7-Вт динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Audio и DTS: X. Встроены автоматическая фокусировка, коррекция искажений, выравнивание экрана и распознавание препятствий.

Подключение возможно через 2 HDMI, USB 3.0/2.0, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.