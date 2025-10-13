У Xgimi появился портативный 4K-проектор с оптическим зумом и ИИ-функциями

У Xgimi появился портативный 4K-проектор с оптическим зумом и ИИ-функциямиZ9X
Проектор выполнен в цвете Коричневый моккачино, весит 1,5 кг и имеет толщину 7,8 см. Шарнирная подставка позволяет наклонять устройство на 150°.
Z9X оснащён 0,39-дюймовым DMD-чипом для нативного 4K с яркостью 1300 люмен CVIA. Оптический зум с коэффициентом 0,98−1,3:1 позволяет получать 100-дюймовое изображение с расстояния 2,17 м.
Внутри стоит флагманский процессор MT9681 с GPU G57-MC1 на 816 МГц, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Проектор поддерживает игры 1080p при 240 fps, VRR и ALLM.
Используется новая лазерная матрица Qualas 32, обеспечивающая 18% прирост яркости и динамическое контрастное соотношение 20 000:1. Поддерживаются HDR10, HLG и HDR Vivid, а также ИИ-функции AI-HDR, AI-PQ и AI-SR. Оптика с 10 слоями снижает блики и хроматические аберрации, точность цвета ΔE < 1.
Проектор оснащён двумя 7-Вт динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Audio и DTS: X. Встроены автоматическая фокусировка, коррекция искажений, выравнивание экрана и распознавание препятствий.
Подключение возможно через 2 HDMI, USB 3.0/2.0, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.