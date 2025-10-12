У Xiaomi вышла «самая эргономичная мышь компании» Wireless Mouse 3 Comfort Edition

У Xiaomi вышла «самая эргономичная мышь компании» Wireless Mouse 3 Comfort EditionСамая удобная модель в своей линейке
© Xiaomi
Модель отличается переработанным дизайном корпуса с мягкими изгибами и специальной подставкой для большого пальца. Вес мыши всего 65 граммов, размеры — 118,9×75,5×41,5 мм.
Внутри установлена оптическая сенсорная система PixArt 1200 DPI. Это не игровая модель, напоминают в компании. Мышь получила тихие переключатели TTC, а также новое силиконовое колесико прокрутки.
Wireless Mouse 3 Comfort Edition поддерживает двойное подключение: по радиоканалу 2,4 ГГц и через Bluetooth 5.0. Работает мышь от одной AA-батарейки, заряда которой, по словам Xiaomi, хватает на несколько месяцев.
Модель выпускается в четырёх цветах — чёрном, белом, розовом и синем. В Китае новинка стоит 109 юаней (около 15 долларов). Пока неизвестно, появится ли она на международном рынке.