Опубликовано 12 октября 2025, 15:42
У Xiaomi вышла «самая эргономичная мышь компании» Wireless Mouse 3 Comfort Edition

Xiaomi выпустила новую беспроводную мышь Wireless Mouse 3 Comfort Edition, которая стала более эргономичной и удобной для длительной работы. Как пишут СМИ, это «самая эргономичная мышь компании».
Модель отличается переработанным дизайном корпуса с мягкими изгибами и специальной подставкой для большого пальца. Вес мыши всего 65 граммов, размеры — 118,9×75,5×41,5 мм.

Внутри установлена оптическая сенсорная система PixArt 1200 DPI. Это не игровая модель, напоминают в компании. Мышь получила тихие переключатели TTC, а также новое силиконовое колесико прокрутки.

Wireless Mouse 3 Comfort Edition поддерживает двойное подключение: по радиоканалу 2,4 ГГц и через Bluetooth 5.0. Работает мышь от одной AA-батарейки, заряда которой, по словам Xiaomi, хватает на несколько месяцев.

Модель выпускается в четырёх цветах — чёрном, белом, розовом и синем. В Китае новинка стоит 109 юаней (около 15 долларов). Пока неизвестно, появится ли она на международном рынке.

