У Xiaomi вышла «самая эргономичная мышь компании» Wireless Mouse 3 Comfort Edition

Wireless Mouse 3 Comfort Edition поддерживает двойное подключение: по радиоканалу 2,4 ГГц и через Bluetooth 5.0. Работает мышь от одной AA-батарейки, заряда которой, по словам Xiaomi, хватает на несколько месяцев.

Модель выпускается в четырёх цветах — чёрном, белом, розовом и синем. В Китае новинка стоит 109 юаней (около 15 долларов). Пока неизвестно, появится ли она на международном рынке.