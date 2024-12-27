Ubitium создала выполняющий роль CPU, GPU, DSP и FPGA процессор

Опубликовано 27 декабря 2024, 22:301 мин.
Ubitium создала выполняющий роль CPU, GPU, DSP и FPGA процессорДля ИИ и робототехники
Ubitium, возглавляемая экспертами в области полупроводников, представила универсальный RISC-V-процессор, объединяющий возможности CPU, GPU, DSP и FPGA в одном чипе. Эта инновация призвана «упростить» оборудование и снизить затраты, особенно во встраиваемых системах и робототехнике.
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Процессор масштабируется, используя единую архитектуру и программный стек для чипов разных размеров. Такой подход позволяет разработчикам расширять приложения, не требуя нового оборудования или масштабных переделок. Его «независимый дизайн» может справляться с различными задачами, устраняя необходимость в специализированных процессорах.
Для ускорения разработки Ubitium привлекла начальное финансирование в размере 3,7 миллиона долларов. Компания планирует выпустить свои первые коммерческие процессоры к 2026 году.
Генеральный директор Хен Шин Чо представляет себе будущее, в котором одна архитектура будет поддерживать все — от небольших устройств до высокопроизводительных вычислений.