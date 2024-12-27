Компьютеры
Опубликовано 27 декабря 2024, 22:30
1 мин.

Ubitium создала выполняющий роль CPU, GPU, DSP и FPGA процессор

Для ИИ и робототехники
Ubitium, возглавляемая экспертами в области полупроводников, представила универсальный RISC-V-процессор, объединяющий возможности CPU, GPU, DSP и FPGA в одном чипе. Эта инновация призвана «упростить» оборудование и снизить затраты, особенно во встраиваемых системах и робототехнике.
Ubitium создала выполняющий роль CPU, GPU, DSP и FPGA процессор

© Ubitium

Процессор масштабируется, используя единую архитектуру и программный стек для чипов разных размеров. Такой подход позволяет разработчикам расширять приложения, не требуя нового оборудования или масштабных переделок. Его «независимый дизайн» может справляться с различными задачами, устраняя необходимость в специализированных процессорах.

Для ускорения разработки Ubitium привлекла начальное финансирование в размере 3,7 миллиона долларов. Компания планирует выпустить свои первые коммерческие процессоры к 2026 году.

Генеральный директор Хен Шин Чо представляет себе будущее, в котором одна архитектура будет поддерживать все — от небольших устройств до высокопроизводительных вычислений.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
Теги:
#процессор
,
#CPU
,
#GPU