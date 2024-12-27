Ubitium создала выполняющий роль CPU, GPU, DSP и FPGA процессор

Процессор масштабируется, используя единую архитектуру и программный стек для чипов разных размеров. Такой подход позволяет разработчикам расширять приложения, не требуя нового оборудования или масштабных переделок. Его «независимый дизайн» может справляться с различными задачами, устраняя необходимость в специализированных процессорах.

Для ускорения разработки Ubitium привлекла начальное финансирование в размере 3,7 миллиона долларов. Компания планирует выпустить свои первые коммерческие процессоры к 2026 году.

Генеральный директор Хен Шин Чо представляет себе будущее, в котором одна архитектура будет поддерживать все — от небольших устройств до высокопроизводительных вычислений.