Ученые открыли «экситонные провода» для сверхмощных квантовых вычислений

Команда исследователей обнаружила нарушение соотношения Эйнштейна и использовала его для перемещения экситонов в более компактные и эффективные пакеты. Экситоны, электронно-дырочные пары, необходимы для OLED-дисплеев, светодиодов и солнечных батарей, но отсутствие «чистого» заряда затрудняет их перемещение, пишут СМИ.

Используя пирамидальную структуру, ученые создали точную транспортную систему для экситонов, напоминающую провод. Это достижение может способствовать созданию сверхбыстрых и эффективных компьютеров, использующих как оптику, так и экситонику.

Исследование бросает вызов традиционным представлениям, открывая захватывающий скачок к будущим квантовым приложениям. По мере того как мечты о квантовых вычислениях становятся все ближе к реальности, может наступить эра суперзаряженных экситонов.