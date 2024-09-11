Ученые раскрыли «секреты» мемристора. Мемы тут ни при чем

Результаты исследования дают представление о энергонезависимой памяти, которая озадачила исследователей, поскольку модели мемристоров показывали, что они могут хранить данные только в течение нескольких часов, в то время как эксперименты показали, что они сохраняют данные… более десяти лет.

Исследователи сосредоточились на резистивной памяти с произвольным доступом (RRAM), перспективной альтернативе энергозависимой оперативной памяти, особенно в энергоэффективных ИИ. Их исследование показало, что ионы кислорода отделяются от нити внутри RRAM, не позволяя им диффундировать обратно в устройство и обеспечивая длительное хранение данных. Это похоже на то, как масло и вода не смешиваются, пишут ученые.

Повысив температуру в экспериментах, команда ускорила тестирование и обнаружила, что нити размером менее 5 нанометров растворяются, а более крупные становятся прочнее, увеличивая время хранения данных. Эти результаты могут привести к созданию устройств памяти, способных сохранять информацию в течение более 10 лет.