Ученые воспользовались квантовыми микропроцессорами

Эта инновационная технология знаменует собой значительный скачок в данной области, позволяя проводить точное моделирование молекулярных вибронных спектров, чему традиционно препятствовали ограничения классических суперкомпьютеров.

Под руководством профессора Лю Ай-Цюня и доктора Чжу Хуэй-Хуэй команда успешно изготовила 16-кубитный квантовый микропроцессорный чип. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, представляет новую теоретическую модель, использующую линейную фотонную сеть и сжатые вакуумные квантовые источники света для моделирования этих спектров. Это достижение позволяет моделировать большие и сложные молекулы с беспрецедентной скоростью и точностью.

Квантовый микропроцессор объединяет оптико-электро-тепловую упаковку и обширный набор программного обеспечения, что делает его универсальным инструментом для моделирования молекулярных структур, оптимизации реакций и решения сложных задач квантовой химии, сообщают ученые.